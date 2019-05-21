Четыре Ту-95МС провели 12 часов в небе над Арктикой

Москва, , 15:17 — REGNUM Плановые полеты в воздушном пространстве Арктики выполнили четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России. На отдельных этапах полета их сопровождали американские истребители F-22, сообщает 21 мая департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Полет ракетоносцев проходил над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов. Полет продолжался более 12 часов.

Отмечается, что полеты проходят в строгом соответствии с международными нормами, без нарушения границ других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году запланирован первый полет модернизированной версии ракетоносца Ту-95МС — боевой машины Ту-95МСМ. Обновленный самолет сможет нести новые крылатые ракеты большой дальности.

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