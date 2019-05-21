Препятствий для участия делегации РФ в июньской сессии ПАСЕ нет – МИД РФ

Москва, , 15:13 — REGNUM Москва не видит никаких препятствий для участия делегации России в сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, которая состоится в июне. Такое заявление на полях Европейской конференции клуба «Валдай» сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

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«На данном этапе я не вижу никаких препятствий для того, чтобы наша делегация участвовала, если Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) прямо заявил о том, что приветствуются все делегации на июньской сессии», — подчеркнул дипломат.

Напомним, в мае КМСЕ выпустил заявление о том, что все страны Совета Европы должны иметь право на равноправное участие в КМСЕ и в ПАСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и ряда других полномочий весной 2014 года. Причиной стали события на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В ответ на рестрикции российская сторона приостановила своё участие в заседаниях ПАСЕ, а с июня 2017 года приостановила выплату взносов в Совет Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объёме.

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Добавим, что на своей апрельской сессии ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса организации призвала Российскую Федерацию сформировать свою делегацию, а также заплатить взносы в бюджет Совета Европы. Также в документе отмечается, что СЕ призывает к активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами, для того чтобы избежать ситуации, при которой крупнейшее государство-член будет вынуждено покинуть организацию со всеми вытекающими геополитическими последствиями.

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