Глава Минздрава Украины примет участие в ассамблее ВОЗ в Женеве

Киев, , 15:22 — REGNUM Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины американка Ульяна Супрун улетела на ассамблею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая проходит в Женеве с 20 по 28 мая, сообщило 21 мая информационное агентство «Укринформ».

В комментарии журналистам Супрун заявила, что намерена представить на ассамблее Украину, а также напомнить миру, что «Россия остаётся врагом».

Напомним, ранее корреспонденты издания Strana.ua зафиксировали чиновницу в киевском аэропорту «Борисполь» во время регистрации на самолёт до Франкфурта-на-Майне.

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