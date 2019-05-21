Гройсман «перекрасится» в оппозицию — эксперт

Киев, , 15:01 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет свой пост и переложит на президента Владимира Зеленского все свои экономические проблемы. Об это 21 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

По его словам, в ближайшее время пост исполняющего обязанности премьер-министра Украины может занять первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

«После вчерашней инаугурационной речи много кто в этом составе парламента вообще не будет брать на себя ответственность быть в правительстве Зеленского. Они будут пытаться переложить всю ответственность в первую очередь за экономическую деятельность на Зеленского… Гройсману выгоднее уйти в оппозицию и идти на выборы не как власть, а как оппозиция. Они переложили всю ответственность на Зеленского… Скорее всего Гройсман уйдет на совсем. Будет технический исполняющий обязанности, не исключено что это будет Кубив», — рассказал Загородний.

При этом он считает, что парламент не примет ни один из законов, на которых накануне настаивал Зеленский (закон о снятии депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, новое избирательное законодательство).

«Эти законы нереально принять. Или ты под угрозой роспуска требуешь сделать что-то, но тогда не говоришь, что ты уже распустил. Все уже смирились: ну распустил, так распустил… Если президент распускает парламент, то ты лично несешь ответственность за происходящее», — пояснил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая премьер-министр Гройсман заявил, что подаст в отставку 22 мая.

«Правительство слаживает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой Украины, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства», — сказал Гройсман.

Ранее Зеленский объявил о роспуске парламента. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.