Киршнер обвинила власти Аргентины в стремлении сорвать ее кампанию

Буэнос-Айрес, , 15:03 — REGNUM 21 мая в Аргентине начинаются судебные слушания по делу бывшего президента Кристины Фернандес де Киршнер, обвиняемой в коррупции. За несколько часов до начала слушаний она обвинила правительство в стремлении таким образом помешать ее предвыборной кампании. Киршнер опубликовала несколько тезисов в своем микроблоге в Twitter.

«Речь идет о новом акте преследования с единственной целью: поместить бывшего президента, находящегося в оппозиции к этому правительству, на скамью подсудимых посреди президентской кампании», — написала она.

«Понятно, что дело не в осуществлении правосудия. Только лишь бы создать новую дымовую завесу, которая призвана — каждый раз все с меньшим успехом — отвлечь аргентинцев от драматической ситуации, которую переживает наша страна и наш народ».

Напомним, Киршнер и ее окружение обвиняют в создании коррупционной сети в годы ее президентства (2007−2015) с целью незаконного заключения контрактов на осуществление дорожно-строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая Киршнер объявила о своем выдвижении на пост вице-президента на грядущих выборах. На пост президента от ее Хустисиалистской партии будет баллотироваться бывший глава правительства (2003−2007) Альберто Фернандес. Праймериз пройдут 11 августа, президентские выборы назначены на 27 октября.

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