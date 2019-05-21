Тимошенко заявила, что Раду нужно распускать по двум статьям конституции

Киев, , 14:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может распустить парламент согласно статьям 102 и 106 Конституции Украины. Об этом 21 мая заявила на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, комментируя итоги переговоров лидеров парламентских фракций и групп с президентом.

Она сообщила, что парламент должен быть распущен на основании отсутствия коалиции.

«На самом деле за этим «круглым столом» было два мнения: часть лидеров фракций высказались, что роспуск парламента — незаконное действие. В том числе глава Верховной Рады высказался, что досрочное прекращение полномочий и роспуск Рады — незаконное действие. Но я на этой встрече привела правовые основания, что роспуск Верховной Рады является абсолютно законным. И не надо передергивать, и говорить, что это политико-правовое решение или неправовое решение. Досрочное прекращение полномочий Верховной Рады является абсолютно легитимным правовым решением, согласно 106 статьи Конституции Украины, по которой президент имеет право прекратить полномочия ВР, в том числе в том случае если нет коалиции в Верховной Раде», — напомнила Тимошенко.

По ее словам, парламент нужно было распускать ещё в апреле 2016 года, после того как коалицию покинула «Радикальная партия» Олега Ляшко.

«Сейчас пытаются трактовать, что ещё несколько дней назад в Верховной Раде существовала коалиция, поэтому нужно 30 дней, чтобы провести консультации. Это абсолютно ошибочный правовой подход. В Верховной Раде коалиция прекратила существование в тот момент, когда последняя третья фракция вышла из коалиции. Это было в марте 2016 года. Последней из коалиции вышла «Радикальная партия». После этого коалиции не существовало… Парламент занимался ситуативным лоббизмом, коррупцией, принятием законов в пользу тех людей, которые обогащались за счет государства», — добавила Тимошенко.

Она также напомнила, что в 2007 году президент Виктор Ющенко распустил парламент «на базе 102 статьи Конституции Украины».

«Там четко написано, что президент является гарантом соблюдения Конституции, прав и свобод людей. За последние годы права и свободы людей настолько жестко, настолько цинично и несправедливо были нарушены, настолько искажена вся система государственного управления страной, что президент, согласно 102 статьи Конституции, также как и Ющенко в 2007 году, имеет все основания прекратить этот хаос, коррупцию, несправедливость, лоббистские договорняки», — подчеркнула Тимошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство.