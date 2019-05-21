Транзитом из Китая в Прибалтику займется авиаперевозчик из России

Рига, , 14:57 — REGNUM

Входящая в российскую концерн Volga-Dnepr Group авиакомпания Atran Airlines еженедельно будет выполнять грузовые рейсы между китайским городом Ханчжоу и латвийской столицей Рига. Об этом сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на пресс-службу аэропорта «Рига».

Рейсы будет выполнять грузовой самолет Boeing 737−800BCF каждый четверг и перевозить более 23 тонн груза. Этими же рейсами будут доставляться посылки Alibaba Group компанией Cainiao Network.

Как рассказала председатель правлений рижского аэропорта Илона Лице, аэропорт Риги стал первыми в Прибалтике воздушной гаванью, откуда будут осуществляться прямые перевозки грузов электронной коммерции из Китая.