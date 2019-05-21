Вторник, 21 Мая 2019 года
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Президент ЮАР назначил главу антикоррупционного отдела

Политика

В социологических опросах жители страны называли коррупцию главной проблемой ЮАР

Кейптаун, 21 мая 2019, 14:50 — REGNUM  Президент ЮАР Сирилл Рамафоса исполнил свое предвыборное обещание, назначив главной нового антикоррупционного отдела опытного юриста. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление пресс-службы президента от 17 мая.

Рамафоса пообещал искоренить коррупцию, в опросах рейтинговых агентств названную основным препятствием экономическим реформам в стране. Лидером Следственного управления по делам о коррупции в особо крупных размерах стала Гермиона Крондж.

«Отдел будет специализироваться на делах, которые исходят из государственной следственной комиссии», — заявила пресс-секретарь Национального органа прокуратуры Булелва Макеке.

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Коррупция и борьба с ней
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