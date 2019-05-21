Точная дата парламентских выборов на Украине пока остаётся неизвестной

Киев, , 15:07 — REGNUM Датой внеочередных выборов в Верховную Раду Украины станут 21 или 28 июля, заявил глава Радикальной партии Олег Ляшко, комментируя итоги консультации у президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 21 мая телеканал «112 Украина».

Вопрос с проведением выборов в украинский парламент решен новым президентом Владимиром Зеленским. По словам Олега Ляшко: «Указ о роспуске Рады и внеочередных выборах выйдет завтра, выборы — 21 июля».

Однако, в данном весьма важном вопросе на сегодняшний день всё-таки отсутствует полная ясность. Сомнения были порождены противоречивыми высказываниями украинских политиков.

Так, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила: «Президент такой указ планирует подписать не сегодня, а в ближайшие дни… Они могут состояться 21 или 28 июля».

По мнению Ирины Геращенко, выборы будут проведены в срок 60 дней после выхода президентского указа.

Ранее экс-глава комитета избирателей Александр Черненко сообщал, что наиболее вероятными датами для проведения выборов являются 14 или 21 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее охрана президента отказалась допустить главу Радикальной партии Олега Ляшко с камерой в зал, где проходили консультации Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций и групп.

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