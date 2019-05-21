НАТО выделило Украине деньги на захоронение ядерных отходов

Киев, , 14:52 — REGNUM Украина и НАТО подписали договор, касающийся захоронения радиоактивных отходов, которые хранятся на объекте «Цибулев» в Кировоградской области, сообщило 21 мая информационное агентство «Укринформ».

"Это конкретный пример практической поддержки НАТО оборонного сектора Украины… Мы будем делать всё, чтобы наша работа на объекте «Цибулеве» была столь же результативной», — заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Проект по захоронению отходов реализуют в течение 18 месяцев, его стоимость — около €1,5 млн. Деньги выделят Германия и Норвегия.

«Первым этапом будет обследование, подготовка материалов для разработки технического решения. Затем планируется мобилизация объекта, размещение техники для ликвидации, разработка контейнеров, всех технических вопросов по извлечению. Затем — активная фаза, извлечение отходов и упаковка в контейнеры, отвоз на ГНС «Радон», — рассказал руководитель проекта трастового фонда по захоронению радиоактивных отходов на Украине Юрий Гнилицкий.

По его словам, на Украине осталось три объекта, где находятся радиоактивные отходы, оставшиеся от советских ядерных программ. На одном из них работы по захоронению отходов были успешно проведены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил строительную площадку Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, расположенную в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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