Руководство Аппарата правительства Киргизии отправляют в отставку

Бишкек, , 14:42 — REGNUM Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову об освобождении Шамиля Асымбекова от занимаемой должности руководителя Аппарата правительства в соответствии с поданным заявлением. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Ранее в отставку отправлен заместитель главы Аппарата правительства Мурат Мукамбетов. Распоряжение об этом премьер-министр подписал после того, как Мукамбетов подал соответствующее заявление.

Как отмечают в пресс-службе кабинета министров, такие кадровые решения приняты с учетом скандала вокруг компании «КТ Мобайл» и создания государственного национального оператора сотовой связи, а также деятельности руководства секретариата национального форума открытого правительства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Киргизии разгорелся скандал после того, как СМИ и общественности стало известно о том, что заместитель директора нового киргизстанского мобильного оператора «КТ Мобайл» Эрназар Иманкадыр уулу является сыном руководителя секретариата национального форума «Открытое правительство» Иманкадыра Рысалиева, который, в свою очередь является свояком премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В итоге Рысалиев и его сын покинули свои посты.