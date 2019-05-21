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Турция: в Восточном Средиземноморье мы защитили права нашего народа

Политика

Министр энергетики Турции: «В Восточном Средиземноморье мы защитили права нашей страны, нашего народа и Северного Кипра, и продолжим делать это и дальше»

Турция: в Восточном Средиземноморье мы защитили права нашего народа
Иван Шилов © ИА REGNUM
Солдат. Турция

Анкара, 21 мая 2019, 15:34 — REGNUM  Министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез заявил: «В Восточном Средиземноморье мы защитили права нашей страны, нашего народа и Северного Кипра, и продолжим делать это и дальше».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез от имени Партии справедливости и развития сказал, что энергия расходуется для того, чтобы граждане жили в достатке и процветании. Он упомянул о том, что национальная политика в отношении энергоресурсов в настоящее время дала свои плоды. Министр, в частности, заявил: «Восточное Средиземноморье — это вопрос, который в последнее время набирает популярность в широких кругах. Для достижения нашей цели построения великой и сильной Турции, мы продолжаем предпринимать шаги, продиктованные несгибаемой волей нашего Президента». Фатих Донмез подчеркнул, что Турция не пойдет на компромиссы в своей политике относительно разработки шельфовых месторождений. Министр, в частности, заявил: «В независимости от обстоятельств и с позволения Всевышнего Аллаха никто не сможет помешать нам достигнуть наших целей».

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Зарубежная хроника
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