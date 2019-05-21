Турецкая оппозиция призвала весь Стамбул прийти на выборы 23 июня

Анкара, , 15:52 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, выступая на партийном съезде, приуроченном к столетию национально-освободительной борьбы, начатой Мустафой Кемалем Ататюрком, заявил: «Я обращаюсь ко всем своим стамбульским братьям. 23 июня — не выходной и не день досуга. Мы пойдем на выборы и восстановим справедливость, возвратим Экрему Имамоглу его законное кресло мэра, данное ему народом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу обратился к присутствовавшим: «У каждого из вас в Стамбуле есть близкие. Позвоните им и поговорите с ними. Я жду этого от каждого из вас. Скажите им: «Мэром Стамбула стал один из нас, поборник права, справедливости и праведности, слуга народа. Но на посту он пробыл 18 дней».Оппозиционный политик продолжил: «Его противники говорят, мол, да что ты вообще сделал за эти 18 дней? Своими решениями, принятыми в это время, он показал, что принял сторону нуждающегося населения Стамбула. Они говорят, мол, это мы понизили платежи за расход воды. То есть 20 лет не снижали, и сделали это только после прихода Экрема Имамоглу? Он и есть тот, кто это сделал на самом деле. Он же и дал молодежи новые возможности. И это только за 18 дней! Теперь же подумайте, что будет за 5 лет его работы».