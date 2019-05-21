Турция ожидает от США устранения всех преград в торговле

Анкара, , 15:43 — REGNUM Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан назвала решение американских властей о снижении пошлины на турецкую сталь положительным шагом. Официальная Анкара приветствовала решение США о снижении вдвое пошлин на импорт турецкой стали.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан заявила: «Турция ожидает от США устранения всех препятствий в торговле». 17 мая Белый дом объявил о снижении пошлины на турецкую сталь вдвое — с 50% до 25%. Соответствующее распоряжение издал президент США Дональд Трамп. Решение принято в связи с тем, что в 2018 году американский импорт стали сократился на 12%, а импорт стали из Турции — на 48%. 10 августа 2018 года президент США Дональд Трамп удвоил ставки таможенных пошлин на сталь и алюминий из Турции. Пошлины на алюминий составили 20%, на сталь — 50%.