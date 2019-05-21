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Выборы в Раду могут назначить на 21 июля

Политика

Рада соберётся для изменения избирательного законодательства

Киев, 21 мая 2019, 14:20 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указ о роспуске Рады 22 мая, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко после встречи в администрации президента, сообщило 21 мая информационное агентство «Укринформ».

"По результатам беседы он направит письмо председателю Верховной рады (ВР) о проведении внеочередного заседания ВР для изменения избирательного законодательства. Ориентировочно выборы на 21 июля. Указ может появиться завтра», — рассказал парламентарий.

Ляшко отметил, что его партия будет участвовать в досрочных выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во время инаугурационной речи Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске Верховной рады.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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