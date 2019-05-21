Турция ввела налог на импорт электронной торговли

Анкара, , 16:37 — REGNUM Турция будет взимать налоги со всех международных пакетов цифровой торговли, за исключением электронных книг, отказавшись от товаров более низкой стоимости. Правительство отреагировало, таким образом, на жалобы местных предприятий о том, что отсутствие налогообложения в сфере электронной торговли привело к недобросовестной конкуренции.

В соответствии с указом Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованном в «Официальном вестнике правительства Турции», Турция с конца мая 2019 года введёт пошлины на импорт в размере до 20% на товары электронной торговли, а также на другие товары, поступающие по почте. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, после встречи с бизнесменами в Анкаре в феврале, министр финансов Турецкой Республики Берат Албайрак заявил, что правительство намерено принять меры в отношении фирм, занимающихся электронной торговлей, уклоняющихся от уплаты налогов. Налог на импорт составит 18% для товаров, поставляемых напрямую из ЕС, и 20% для других. Лимит на стоимость импорта был установлен в размере 500 евро. Книги общей стоимостью до 150 евро освобождены от налога и могут ввозиться в страну без уплаты таможенных пошлин. Турция взимает налог в размере до 20% с товаров, поступающих из-за рубежа с 2018 года, но только в том случае, если заявленная стоимость превышает 22 евро. Правительство также наложило более строгие ограничения на ввоз из-за границы таких предметов, как телевизоры и мобильные телефоны, в личном багаже. Лица имеют право ввозить такие товары 1 раз в 3 года, в то время как ранее разрешалось 1 раз в 2 года.