Турецкий оборонпром подписал крупные контракты на поставку танка Altay

Анкара, , 17:11 — REGNUM Глава совета директоров и генеральный директор ASELSAN Халук Гергюн, комментируя итоги 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019, заявил, что, благодаря интересу зарубежных оборонных ведомств к танку Altay и заказам на его поставки, турецкое предприятие ASELSAN подписало несколько крупнейших контрактов в своей истории. По его словам, представители компании в рамках выставки не только представили продукцию ASELSAN, но и встретились с важнейшими игроками на рынке. Генеральный директор назвал выставку IDEF, на которой была представлена продукция более тысячи компаний, национальной гордостью Турции.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Халук Гергюн, в частности, сказал: «Учитывая участие в выставке иностранных компаний и представленной ими продукции можно представить, каких больших успехов удалось достичь президенту Турции благодаря его провидению. Крупную военную технику на выставке представляют уже не только иностранные компании. Можно сказать, что их место заняла продукция отечественного производства. Речь идет о технике нового поколения, которую Турция экспортирует и может экспортировать в будущем».

Халук Гергюн сообщил, что в итоге ASELSAN представила на выставке свыше 300 образцов техники, продемонстрировав потенциал Турции в сфере разработки собственных оборонных технологий. По его словам, в рамках выставки представители ASELSAN подписали несколько крупных контрактов на поставку военной техники. В рамках выставки ASELSAN и турецкая компания BMC подписали контракт на техническое обслуживание танков Altay. Сумма контракта составила почти 841 млн евро.