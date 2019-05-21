Палестинская автономия планирует экономическое отделение от Израиля

Иерусалим, , 15:41 — REGNUM Администрация Палестинской автономии (ПА) наметила курс по экономическому отделению от Израиля. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, руководство ПА намерено требовать от Израиля налоговые выплаты в полном объеме.

Глава правительства ПА Мухаммед Аштия заявил, что арабо-израильский конфликт носит лишь политический, а не экономический характер. В этой связи руководство Автономии приняло решение об экономическом отделении от Израиля. При этом, палестинские власти требуют от израильского правительства положенную ПА часть налоговых поступлений без удержания суммы на зарплаты террористам и их семьям.

Напомним, что с июля 2018 года Израиль удерживает с выплат в автономию сумму, которую власти ПА выплачивают террористам, а также их родственникам.