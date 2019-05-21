Вторник, 21 Мая 2019 года
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Палестинская автономия планирует экономическое отделение от Израиля

Политика

Глава правительства Автономии требует от Израиля перевода налоговых поступлений в полном объеме

Иерусалим, 21 мая 2019, 15:41 — REGNUM  Администрация Палестинской автономии (ПА) наметила курс по экономическому отделению от Израиля. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, руководство ПА намерено требовать от Израиля налоговые выплаты в полном объеме.

Глава правительства ПА Мухаммед Аштия заявил, что арабо-израильский конфликт носит лишь политический, а не экономический характер. В этой связи руководство Автономии приняло решение об экономическом отделении от Израиля. При этом, палестинские власти требуют от израильского правительства положенную ПА часть налоговых поступлений без удержания суммы на зарплаты террористам и их семьям.

Напомним, что с июля 2018 года Израиль удерживает с выплат в автономию сумму, которую власти ПА выплачивают террористам, а также их родственникам.

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Зарубежная хроника
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