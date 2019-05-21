El Mundo: Вена стала базой для операций русских шпионов

Вена, , 14:10 — REGNUM «Политический кризис в Австрии, вызванный компрометирующим ультраправую партию FPÖ видео, повлек за собой несколько отставок и снова вынес вопрос о российском влиянии на австрийское правительство на политические дебаты в стране и за ее пределами, — пишет сегодня, 21 мая, испанское издание El Mundo. — Однако этот неловкий эпизод с участием загадочной русской, которую называют племянницей олигарха, также послужил для того, чтобы Вена продолжала считаться столицей европейского шпионажа, местом, где любая передача информации является легальной, пока она не вредит самому австрийскому государству. Казалось, что это правило вплоть до текущего момента выполнялось».

Отчет Центра стратегических международных исследований (CSIS) указывает на Австрию как на одно из «благоприятных мест», которое вместе с Италией и Голландией может оказывать влияние Кремля на Европу. Экосистема здесь создана соответствующая: открытые общества, изощренные и порой непрозрачные налоговые механизмы, крупные предприятия, имеющие связи с Москвой и позволяющие российским компаниям участвовать в европейских деловых играх, пускай посредством слияний и поглощений. Схожая ситуация наблюдается в австрийской политической панораме, где сильны ультраправые, постоянно прибегающие к своему «джокеру», проблеме мигрантов, в то время как в стволе ружья уже лежит пуля — референдум о выходе из ЕС.

Ко всему этому добавляется привилегированное географическое положение Австрии: страна является той «лошадкой», которая связывает Россию с несколькими интересующими ее «мирами»: Балканами, где Москва расширяет сферу своего влияния, бывшими коммунистическими странами Центральной Европы, где она надеется это влияние вернуть, и историческим ядром Европейского союза. То, что Вена стала местом обмена «шпионами высокого класса» между США и Россией в 2010 году (в котором была задействована и «знаменитый российский агент Анна Чапман»), не было совпадением, считает El Mundo.

«Страна ощутимо приблизилась к Путину — вопреки тому, что в экономическом, политическом и военном отношении она остается полностью интегрированной в Европу. Это делает Австрию еще более интересной для Москвы. Это государство — в своем роде европейская Украина: территория, расположенная на полпути между востоком и западом, где всегда можно добиться доминирования или его потерять. Союзники и СССР покинули страну в 1955 году, выдвинув условие, что она не будет принимать участие в холодной войне. Она вступила в ЕС в 1995 году, но не присоединилась к НАТО. Поэтому, вопреки однозначной европейской идентичности Вены, Москва рассматривает ее как более свободную от всего того, что считает следованием геополитическим амбициям США», — отмечает испанское СМИ.

Впрочем, издание признает: конкретных доказательств того, что партия FPÖ использовала свою позицию в правительстве, чтобы помогать России, нет.