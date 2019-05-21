Президент Украины может быть только прозападным или пророссийским — эксперт

Москва, , 14:15 — REGNUM Раскол украинского общество на «пророссийское» и «прозападное» по-прежнему сохраняется. Такое мнение высказал украинский журналист Александр Чаленко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Он считает, что никакой программы у президента Украины не было и нет.

«Иначе бы он её давно озвучил. Запомните: президент на Украине может быть только или прозападный, или пророссийский. Почему? Потому что электорат такой. Раскол Украины никуда не делся. И сейчас Зеленский, которого выбрали за счёт голосов Юго-Востока Украины, ведёт себя как прозападный президент», — сообщил участник ток-шоу.

Как сообщало ИА REGNUM, военный эксперт Игорь Коротченко предрёк очередное обострение боевых действий в Донбассе при новом президенте Украины Владимире Зеленском.

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