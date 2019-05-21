Израильская оппозиция устроила акцию протеста в Кнессете

Иерусалим, , 16:38 — REGNUM 20 мая израильские оппозиционные политики организовали акцию протеста в Кнессете. По сообщениям израильского информационного агентства Mako, организатором протеста стала левоцентристская фракция «Кахоль Лаван».

Вместо обсуждения социально-политических тем оппозиционные политики использовали свои минуты права голоса на оглашение обвинений против премьера страны Биньямина Нетаньяху. Члены оппозиции по очереди выходили к микрофону и зачитывали записи из черновика обвинительного заключения, подготовленного юридическим советником правительства Израиля Авихаем Мандельблитом.

Отмечается, что сам глава правительства в зале в тот момент не присутствовал.