Стало известно, где может провести свой отпуск Путин

Москва, , 14:32 — REGNUM Несколько отпускных дней президент России Владимир Путин может провести в Туве. Об этом 21 мая сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.

Песков отметил, что на ближайшие месяцы у Путина нет планов относительно своего отпуска, но «если появляется небольшое окошко в один-два дня у президента, он зачастую с учётом географии своих поездок и передвижений такие остановки на один-два дня делает».

Напомним, в августе 2017 года глава РФ Владимир Путин провёл два дня в Республике Тува. Там он побывал в труднодоступной тайге и принял участие в подводной охоте, а также ловил рыб на каскаде горных озёр. В августе 2018 года российский лидер также отдыхал в Туве.

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