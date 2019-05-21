В Израиле могут пройти повторные выборы

Иерусалим, , 15:12 — REGNUM В Израиле в скором времени могут состоятся повторные выборы. Это произойдет, если до 28 мая не будет сформирована правящая коалиция. Об этом 20 мая сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Очевидно, что формирование новой коалиции в Израиле зашло в тупик — до сих пор не было подписано ни одного коалиционного соглашения. В партии «Ликуд», возглавляемой главой правительства Биньямином Нетаньяху, заявили о возможности повторных выборов. Ранее премьер, уполномоченный создать новое правительство, попросил президента страны Реувена Ривлина продлить сроки процесса формирования коалиции. Новой датой окончания коалиционных переговоров стало 28 мая.

Однако несмотря на явные трудности в создании правой коалиции Биньямин Нетаньяху не намерен вести переговоры с левыми, прежде всего — с блоком «Кахоль Лаван». В партии «Ликуд» заявили, что если в ближайшую неделю не удастся достичь консенсуса с правыми партиями, глава действующего правительства рассмотрит вариант новых выборов.