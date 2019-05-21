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Макрон оправдывает свое участие в кампании на выборах в Европарламент — СМИ

Политика

Макрон дал интервью примерно сорока региональным газетам

Париж, 21 мая 2019, 14:12 — REGNUM  Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью примерно сорока региональным ежедневным газетам, в которых он оправдывает свое участие во время избирательной кампании на выборах в Европарламент, которые пройдут 26 мая, передает France 24.

«Проект глубокой трансформации, который я возглавляю во Франции, не обойдется без нового европейского проекта. Жители Франции выбрали меня для этого. Так что я могу быть не зрителем, а действующим лицом на выборах в Европарламент, которые являются самыми важными с 1979 года», — заявил глава государства журналистом.

Эммануэль Макрон также осудил «сговор» между националистами и иностранными партиями за «демонтаж Европы».

Как ранее передавало ИА REGNUM, журналисты региональных изданий Франции собрались 20 мая во второй половине дня, чтобы взять интервью у главы государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Франции даст интервью региональным газетам

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