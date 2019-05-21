Главы силовых ведомств Бурятии раскрыли свои доходы

Улан-Удэ, , 14:34 — REGNUM Декларационная кампания в Бурятии завершается публикацией доходов глав силовых ведомств республики. Руководитель министерства внутренних дел республики Олег Кудинов заработал в 2018 году почти 2,691 млн рублей, что почти на сто тысяч меньше, чем в позапрошлом году. При этом собственного движимого и недвижимого имущества у министра так и не появилось. В пользовании у него остались квартира в 84 квадрата и немаленький жилой дом в 398 кв. метров.

Главный следователь Бурятии, обязанности которого с недавних пор исполняет Сергей Базаров, в отличие от министра, передвигается на своём автомобиле. В собственности у него имеется внедорожник Тойота Ленд Крузер Прадо, а также квартира в 141,2 кв. м и одно машиноместо. Доходы и. о. главы управления за 2018 год составили почти 3,35 млн рублей, тогда как в 2017 году он заработал 3,16 млн. Заработок супруги следователя, напротив, снизился — с 270 тыс. в 2017 до 254 тыс. в прошлом.

Наиболее состоятельной среди глав республиканских силовых ведомств оказалась прокурор Бурятии Галина Ковалева, несмотря на сильное сокращение доходов. Если в 2017 году она задекларировала 5,949 млн рублей, то за 2018 год «лишь» 4,189 млн рублей. Причем, по числу объектов собственности у прокурора ничего не изменилось — те же квартира в 150 квадратов и гараж. К слову, автомобиля у неё нет.

Наконец, глава УФСИН по республике Геннадий Жалнин, подчиненные которого недавно прославились довольно своеобразным музыкальным клипом, оказался самым «бедным» среди силовиков.

Читайте также: Замглавы ФСИН назвал «балбесами» тех, кто опубликовал клип бурятского УФСИН

Согласно его декларации, в 2018 году он заработал 2,08 млн рублей, что на 120 тысяч больше, чем в предыдущем году. Примерно настолько же выросли доходы его супруги — до 870 тыс. рублей. В собственности у семьи Жалниных квартира в 42 кв. метра, земельный участок в 1600 квадратов и домик в 34 квадрата. В пользовании у них имеется еще одна квартира, земельный участок и гараж. Однако машины ни у кого в семье также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о своих доходах отчитались члены правительства республики, депутаты Народного хурала и городского совета Улан-Удэ. Как выяснили в прокуратуре, некоторые бурятские парламентарии занижали свои доходы, а также предоставляли неполные сведения о движимом и недвижимом имуществе, банковских счетах и участии в коммерческих организациях.

Ранее по теме: Прокуратура: депутаты парламента Бурятии занижают свои доходы

Читайте также: Глава Бурятии стал богаче на 270 тысяч рублей

В Бурятии выяснили, кто в правительстве самый богатый

Депутат в Улан-Удэ заработал более миллиарда рублей, а его жена — два