Не вассалу решать, на кого санкции налагать: о словах Зеленсекого

Москва, , 13:58 — REGNUM Возможность для манёвра во внешней политике у Владимира Зеленского и в период предвыборной кампании на Украине была ограничена, а теперь стала и вовсе нулевой, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его словам, сейчас, вступив в борьбу за формирование лояльной ему Верховной рады, Зеленский не может давать в руки националистам и патриотам такого козыря, как уступки «агрессору» — симпатии электората шатки, да и возможность нового Майдана, актив которого составят националисты, а бюджет — Порошенко и его окружение, исключать нельзя.

«Так что любое смягчение риторики в адрес России и Донбасса, да ещё после начала раздачи там российских паспортов для Зеленского табуировано. Не одобрят попыток замирения и США — не для того они делали Украину своим вассалом, чтобы она сама решала, когда и с кем мириться», — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, не вассалу решать, на кого сюзерену налагать санкции. Трамп на фоне обострения торгового противостояния с Китаем и Европой, а также планов вмешательства в Венесуэле и Иране, пытается несколько улучшить российско-американские отношения, хотя бы внешне.

«Так что, если Зеленский хочет получать американскую помощь, ему нужно предложить Вашингтону что-то реально интересное, например, возможность прервать поставки российского газа в Европу, или втягивание России в открытые боевые действия с Украиной», — считает Кабаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Белого дома и Конгресса США попросил, «чтобы США продолжали ужесточение санкций против России».

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