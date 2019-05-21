Украина вошла в «опасную турбулентность» из-за выборов — министр обороны

Киев, , 13:56 — REGNUM

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что написал заявление об отставке. Об этом он заявил журналистам 21 мая возле здания Администрации президента, накануне консультаций с Владимиром Зеленским.

«Я мог бы написать это заявление раньше, потому что Владимир Александрович стал президентом только вчера, после инаугурации. Я дождался пока он даст присягу народу Украины… Я уважаю его конституционное право определяться с министром обороны и подавать предложение в Верховную Раду на его назначение», — сказал Полторак.

Он также считает, что Украина вошла в «опасную турбулентность» из-за президентских выборов.

«К сожалению, когда Украина вошла в избирательный процесс президента, страна вошла в зону опасной турбулентности. Чем скорее мы пройдем эту турбулентность, тем лучше для Украины. Нужно определяться с курсом, потому что у нас, к сожалению, все внимание на то, кто и какую займет должность. Это не главное», — рассказал Полторак.

При этом он сообщил, что продолжит выполнять обязанности министра обороны до назначения нового.

«Я буду работать и выполнять свои обязанности пока Верховная Рада не примет решение, потому что, когда страна находится в состоянии войны очень опасно оставлять вооруженные силы без координации системы управления. Я сделал все возможное, чтобы мы создали армию за пять лет. Мне точно не стыдно смотреть в глаза и вам, и всем украинцам», — добавил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский анонсировал смену силового блока Украины. В частности, он пообещал сменить руководство генштаба, генпрокурора Украины Юрия Луценко, главу службы безопасности Украины Василия Грицака. По словам Зеленского, вооруженные силы и генштаб должны возглавлять «не паркетные, а боевые» генералы.