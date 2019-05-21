Новгородский центр соцобслуживания проверят после возбуждения дела о взятке

Великий Новгород, , 13:52 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области проверяет деятельность комплексного центра социального обслуживания населения Великого Новгорода и Новгородского района после возбуждения уголовного дела о вымогательстве взятки одной из сотрудниц учреждения. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 мая, в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Отмечается, что областное министерство «работает в контакте с региональным управлением Следственного комитета».

«Хотим отметить, что глава региона Андрей Никитин неоднократно подчеркивал свою нетерпимость к коррупционным проявлениям. Если вина сотрудницы центра будет доказана, она понесет наказание, которое определит ей суд», — заявили в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Напомним, сотрудница центра социального обслуживания 8 мая была задержана сотрудниками регионального управления ФСБ при передаче ей взятки в размере 30 тыс. рублей от дочери пенсионера, нуждающегося в проживании в доме-интернате. За эти деньги, по версии следствия, соцработник намерена была оказать содействия в помещении пенсионера в Любытинский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

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