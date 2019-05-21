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Ляшко не пустили на консультации Зеленского с лидерами фракций в Раде

Политика

Вёл стрим. Охрана Зеленского не пустила Ляшко на консультации с президентом

Киев, 21 мая 2019, 13:46 — REGNUM  

Сегодня, 21 мая, в администрации президента Украины начались консультации президента Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций и групп. В свою очередь присутствующий в администрации лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко запустил с мобильного устройства прямую видеотрансляцию.

В коридоре Зеленский приветствовал Ляшко и обратился к нему с вопросом: «Скажите пожалуйста, как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады?»

«Я отношусь к этому нормально», — ответил Ляшко.

На что Зеленский сказал: «Спасибо вам».

После этого охрана президента не пустила Ляшко с камерой в зал для консультаций. Охрана предложила Ляшко оставить камеру и войти в зал. Но депутат отказался.

«Президент Зеленский не дал возможности, дал команду охране заблокировать мой проход в зал… Вот такая вам демократия», — возмущался Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, на 21 мая в Киеве были назначены консультации президента с лидерами парламентских фракций относительно процедуры роспуска Верховной Рады. 20 мая Зеленский объявил о роспуске парламента. При этом президент призвал Раду принять некоторые законопроекты, в частности, снять депутатскую неприкосновенность, ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение, принять новое избирательное законодательство. «У вас на это будет два месяца. Я распускаю Верховную Раду VIII созыва», -сказал Зеленский.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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