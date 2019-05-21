Польский политик: войска США — залог ликвидации влияния России

Варшава, , 14:20 — REGNUM Наращивание количества войск США на территории Польши является предостережением для России, 21 мая заявил возглавляющий правящую партию «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в ходе своего интервью изданию Gazeta Polska.

Одной из проблем, которую, по мнению Ярослава Качиньского, успешно решит присутствие военнослужащих Соединённых Штатов — это влияние России, которого она достигает, опираясь на якобы имеющуюся агентурную сеть.

По словам польского политика: «Москва всегда очень грамотно использовала агентуру, а агентура может работать под разными знаменами».

В связи с этим геополитическая выгода Польши состоит в том, чтобы США наращивали свое военное присутствие на её территории.

Разъясняя свою точку зрения на сложившуюся международную ситуацию, Ярослав Качиньский заявил: «Постоянное присутствие армии США в нашей стране означает рост уровня нашей безопасности. Это чёткий сигнал для России, нарушение нашей границы очень дорого стоило бы ей, очень дорого».

В этом глава партии «Право и справедливость» уверен, несмотря на то. что данная точка зрения разделяется не всеми его согражданами. Ярослав Качиньский вынужден признать: «Есть политические силы, которые даже называют возможную базу армии США оккупационной».

Однако, по мнению высокопоставленного представителя партии «Право и справедливость», эти силы являются агентами российского влияния.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, страны Запада будут готовы применить ядерное оружие против России в случае «российской агрессии».

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