Абхазская оппозиция пытается захватить власть — президент Абхазии

Сухум, 21 мая 2019, 13:50 — REGNUM Оппозиция Абхазии намерена захватить власть в стране, заявил президент республики Рауль Хаджимба. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба главы государства.
По словам президента Абхазии, действия оппозиции накаляют общественно-политическую ситуацию в республике.
«В эти дни мы с вами стали очевидцами деструктивных действий оппозиционных сил, которые под внешне благовидным предлогом заботы о состоянии здоровья депутата Аслана Бжания и его участии в предстоящих президентских выборах, на деле обнажили суть своих главных намерений — досрочной отставки главы государства», — передаёт слова Хаджимбы его пресс-служба.
Он просит абхазцев не поддаваться на провокации и проявить выдержку и бдительность.
«Уверен, что нам удастся сохранить мир и спокойствие в нашей стране!», — сообщил Хаджимба.
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