Вторник, 21 Мая 2019 года
13:43:10 МСК

Путин поздравил Шойгу с днем рождения

Политика

Песков также ответил на вопрос, поедет ли Путин отдыхать вместе с Шойгу в Туву

Москва, 21 мая 2019, 13:43 — REGNUM  Президент России Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил министра обороны страны Сергея Шойгу с днем рождения, заявил 21 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я думаю, что, скорее всего, президент уже поздравил Шойгу, — рассказал Песков. — Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал».

Отвечая на вопрос, поедет ли глава государства отдыхать вместе с министром в Туву, представитель Кремля отметил, что на ближайшие месяцы таких планов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 году Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым провели два дня в Туве, где им удалось пройтись по сопкам и по лесу, заняться грибной «охотой» и пройти на катере по реке.

Читайте также: Путин провёл выходные на Енисее в компании Шойгу и Бортникова

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутриполитическая жизнь РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить