Путин поздравил Шойгу с днем рождения

Москва, , 13:43 — REGNUM Президент России Владимир Путин, скорее всего, уже поздравил министра обороны страны Сергея Шойгу с днем рождения, заявил 21 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я думаю, что, скорее всего, президент уже поздравил Шойгу, — рассказал Песков. — Просто я не имею подтверждения, но убежден, что он уже это сделал».

Отвечая на вопрос, поедет ли глава государства отдыхать вместе с министром в Туву, представитель Кремля отметил, что на ближайшие месяцы таких планов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 году Владимир Путин вместе с Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым провели два дня в Туве, где им удалось пройтись по сопкам и по лесу, заняться грибной «охотой» и пройти на катере по реке.

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