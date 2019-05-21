Литва подписала главный документ для бегства из БРЭЛЛ

Вильнюс, , 13:40 — REGNUM Литовская электроэнергетическая компания Litgrid сегодня, 21 мая, подписала главный документ о переходе из постсоветской единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ в континентальные сети Европы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило литовское агентство BNS.

Договор еще должны подписать латвийская AST, эстонская Elering, польская PSE, и представители операторов еще минимум двух стран Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

«Это важнейший и существенный документ в деле реализации проекта синхронизации, поскольку вся синхронизация до 2025 года будет осуществляться по этому документу и согласно предусмотренным в нем условиям», — цитирует слова министра энергетики Литвы Жигимантаса Вайчюнаса BNS.

По его словам, Литва уже реализовала 169 условий — это составляет 40% всего объема технического списка договора, в котором в целом 409 условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро.