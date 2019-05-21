Эксперт: защищать русский язык надо там, где это приносит плоды

Москва, , 13:35 — REGNUM Защищать русский язык нужно там, где это действительно приносит плоды, сейчас российские власти этого не делают, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 мая, комментируя обсуждения вопроса о «языковом» законе Украины в ООН.

Как сообщалось ранее, России не удалось вынести на заседание Совета Безопасности ООН вопрос о принятом на Украине новом законе, резко ограничившем возможность использование любых языков, кроме украинского — предложение заблокировали США и еще четыре страны.

«Мы не там боремся против нынешнего украинского режима и не там защищаем русский язык, где это может действительно принести свои плоды. При современном контроле государств в Европе и Америке над СМИ, а он гораздо более жесткий, чем в России, даже пропагандистского результата в нашу пользу вынос этого вопроса в Совет Безопасности ООН не дал. В выигрыше оказались нынешние украинские властные круги: вот они какие «молодцы», вот как разозлили Россию, вот как их поддерживает Запад.

Разрушать антироссийский и русофобский режим в Киеве надо жесткими и последовательными экономическими мерами и совершенствованием политического давления, в том числе и в наиболее выигрышном сейчас вопросе о предоставлении российского гражданства.

И хватит уже говорить о соответствии или несоответствии чего-то или кого-то «высоким европейским стандартам» — это просто анахронизм какой-то! Россия не Украина: они перед Западом прогибаются — мы должны относиться к нему с презрением.

Считает Запад правильным поддерживать Украину в его подходах к языковой сфере, пусть его граждане, находясь в России, тоже приучаются слушать и понимать русский язык. Мне, например, навязчивый английский в общественном транспорте давно надоел. Пусть, если сложно, переводчиков берут: занятость повышают, работу нашим гражданам дают», — отметил Михаил Демурин.