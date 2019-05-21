Красноярское правительство хочет поднять зарплату чиновникам-миллионерам?

Красноярск, , 13:35 — REGNUM Весьма любопытный документ обнаружился на сайте парламента Красноярского края. Как выяснилось сегодня, 21 мая, краевое правительство внесло в региональное Заксобрание законопроект об увеличении оплаты труда ряда госслужащих. В частности, речь идёт о заместителе губернатора Красноярского края, осуществляющем свои полномочия в Москве, а также о государственных гражданских служащих края, работающих в Москве.

В пояснительной записке говорится:

«Сравнительный анализ уровня оплаты труда государственных служащих края в г. Москве в соответствии с действующим штатным расписанием представительства Красноярского края при Правительстве Российской Федерации и оплаты труда государственных служащих представительств других субъектов Российской Федерации в г. Москве, а также реальных размеров заработной платы по отрасли государственное управление и по всем ВЭДам в г. Москве и в г. Красноярске, показывает разницу в два раза».

Ссылаясь на официальные данные Мосгорстата, авторы законопроекта утверждают, что в Москве средняя зарплата (без выплат социального характера) по виду экономической деятельности «государственное управление» по итогам ноября 2018 года составила 92,17 тыс. рублей. Средняя зарплата в Красноярске по всем видам экономической деятельности по итогам декабря 2018 года — 43,7 тыс. рублей, в Москве по итогам ноября 2018 года — 100,2 тыс. рублей.

Приводятся данные и о средней зарплате федеральных гражданских служащих в Москве, которая в 2018 году составила 115,7 тыс. рублей. При этом средняя зарплата государственных гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы в постоянном представительстве Красноярского края при правительстве РФ, по итогам 2018 года составила 65,2 тыс. рублей.

В пояснительной записке уточняется, что Москва является местом осуществления полномочий заместителя губернатора Красноярского края Андрея Недосекова, его помощника и советника губернатора края. Их денежное вознаграждение и денежное содержание «осуществляется без учёта районного коэффициента и северной процентной надбавки, что в значительной мере влияет на размер заработной платы».

В связи с вышеизложенным, законопроект предлагает внесение изменений в отдельные статьи закона края от 9 июня 2005 года № 14−3538 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края».

Между тем, согласно сведениям о доходах, заместитель губернатора Красноярского края Андрей Недосеков за 2018 год заработал 21,66 млн рублей, его супруга — 1,76 млн.

А доход за прошлый год руководителя постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Андрея Вольфа и вовсе составил 67,79 млн рублей. Его супруга заработала 9,16 млн рублей.

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