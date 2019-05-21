Госдума приняла пакет законов об электронном голосовании на выборах

Москва, , 13:28 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла пакет законов о цифровых участках для голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая. Эксперимент по электронному дистанционному голосованию пройдет на выборах в Мосгордуму, а также в ряде регионов.

В Москве планируется открыть 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, где будут довыборы в Госдуму.

Перед выборами открываются цифровые участки. Они должны быть оснащены техническими средствами, в том числе комплексами для электронного голосования. Их список также определяется решением ЦИК РФ на основании предложений Московской городской избирательной комиссии.

Желающие проголосовать на цифровом участке следует заранее воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» и подать заявление на портале госуслуг. Для прикрепления к обычному участку в границах своего избирательного округа можно подавать заявления также в МФЦ, территориальном или участковом избиркоме.

Что касается выборов в Мосгордуму, то электронное голосование будет проводиться на сайте mos.ru. Москвичам для участия в эксперименте необходимо подать заявление о намерении проголосовать электронным способом, сроки и порядок подачи заявления установит Мосгоризбирком. В день выборов избиратель сможет через свой личный кабинет получить цифровой бюллетень.

Еще один закон дает право избирательным комиссиям принимать решение о проведении ручного контрольного пересчета голосов после подведения итогов выборов техническими средствами.

Кроме того, предполагается расширение круга избирателей. Для допуска к голосованию на выборах в регионах избиратель должен быть зарегистрирован по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа, округа референдума не менее, чем за три месяца до дня голосования. Для участия в голосовании гражданин должен будет подать заявление для включения в списки избирателей.

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