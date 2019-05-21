Без транспорта и почти без изменений: мэр Новосибирска отчитался о доходах

Новосибирск, , 13:28 — REGNUM Годовой доход мэра Новосибирска Анатолия Локтя почти не изменился — за 2018 год он заработал 3,281 млн рублей, годом ранее — 3,142 млн рублей (+139 тысяч рублей). Незначительно вырос и доход супруги новосибирского градоначальника — за 2018 год она задекларировала 1,614 млн рублей, в 2017 году — 1, 134 млн рублей (+480 тысяч рублей), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В собственности у Анатолия Локтя квартира (34,4 кв.м.), и ещё одна (105,6 кв.м.) — в пользовании. У супруги мэра Новосибирска в собственности две квартиры (105,6 и 59,8 кв.м.). Ни у Локтя, ни у его супруги нет собственного автомобиля.

Напомним, что доходы мэра Новосибирска Анатолия Локтя активно обсуждались в 2015 году, когда представители Общероссийского народного фронта публично объявили, что его пенсия может составить до 245 тысяч рублей в месяц. На что сам Локоть тогда заявил, что ежемесячная доплата к страховой пенсии при замещении муниципальной должности мэра Новосибирска определяется в зависимости от стажа работы в должности и «при условии стажа работы в должности не менее трех лет доплата для мэра Новосибирска составит 19 927 рублей».

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Напомним, что 8 сентября 2019 года в Новосибирске пройдут выборы мэра. Полномочия действующего градоначальника истекли 22 апреля 2019 года. «Единая Россия» уже отказалась от выдвижения своего кандидата на эти выборы, заявив, что намерены сосредоточиться на выборах 2020 года, когда в Новосибирской области будут выбирать депутатов в Горсовет и Заксобрание.

В настоящее время о своём желании участвовать в выборах мэра Новосибирска зявили Анатолий Локоть (КПРФ), депутат Законодательного собрания области Дарья Украинцева (ЛДПР), бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев («Партия роста»). Кроме того, общественная организация «У нас на Шлюзе» предложила депутату Горсовета Новосибирска Наталье Пинус выдвинуть свою кандидатуру, а от «Справедливой России» может пойти известный политический деятель Иван Стариков. Руководство новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» своего кандидата определит на праймериз.

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