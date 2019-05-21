Премьер-министр Индии поздравил главу Индонезии Видодо с победой на выборах

Нью-Дели, , 13:35 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил президента Индонезии Джоко Видодо с переизбранием на пост главы государства на выборах 2019 года, сообщает Sindonews.

«Поздравляю вас (Джоко Видодо) с переизбранием! Как два крупных демократических государства, мы гордимся успехом демократии. Мы надеемся, что индонезийский народ добьется успеха под вашим динамичным руководством», — поздравил избранного главу Индонезии Нарендра Моди на индонезийском и английском языках в своем аккаунте в Twitter.

«В ознаменовании 70-летия установления дипломатических отношений между Индией и Индонезией, я надеюсь работать с вами (Джоко Видодо) для дальнейшего углубления нашего двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства», — продолжил премьер-министр Индии.

Поздравления с победой также пришли из Малайзии. Заместитель премьер-министра Ван Азиза Исмаил поздравил будущего президента Джоко Видодо и избранного вице-президента страны Маруф Амина.

«Я с радостью хотел бы передать свои поздравления с победой Джоко Видодо, который переизбран на пост президента Индонезии», — говорится в заявлении Ван Азизы Исмаила, которое он опубликовал в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 мая Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Индонезии объявила пару Джоко Видодо — Маруф Амина победителями на выборах 2019 года.

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