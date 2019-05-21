Эрдоган высоко оценил деятельность Тюркского совета

Стамбул, Турция, , 13:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил деятельность и достижения Тюркского совета, сообщили в пресс-службе секретариата совета.

20 мая генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев встретился с главой Турции. Глава государства поддержал инициативы секретариата Тюркского совета, а также положительно оценил развитие отношений тюркоязычных стран в рамках совета.

Кроме того, Эрдоган одобрил укрепление сотрудничества совета с другими международными организациями. Президент также высоко оценил подготовку учреждения совместного инвестиционного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта таможенные администрации стран-членов Тюркского совета подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на упрощение процедуры таможенного оформления на пути Транскаспийского транспортного коридора.

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