Вторник, 21 Мая 2019 года
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Эрдоган высоко оценил деятельность Тюркского совета

Политика

20 мая генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев встретился с президентом Турции

Стамбул, Турция, 21 мая 2019, 13:35 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган положительно оценил деятельность и достижения Тюркского совета, сообщили в пресс-службе секретариата совета.

20 мая генеральный секретарь Тюркского совета Багдад Амреев встретился с главой Турции. Глава государства поддержал инициативы секретариата Тюркского совета, а также положительно оценил развитие отношений тюркоязычных стран в рамках совета.

Кроме того, Эрдоган одобрил укрепление сотрудничества совета с другими международными организациями. Президент также высоко оценил подготовку учреждения совместного инвестиционного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта таможенные администрации стран-членов Тюркского совета подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на упрощение процедуры таможенного оформления на пути Транскаспийского транспортного коридора.

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Турция в Туркестане
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