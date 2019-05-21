В Кремле назвали сообщения о возможном уходе Матвиенко с поста слухами

Москва, , 13:18 — REGNUM В администрации президента не стали комментировать сообщения о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совета Федерации РФ, назвав подобные заявления слухами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля отметил, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко продолжает активную работу на своём посту: с президентом РФ Владимиром Путиным она встречается практически ежедневно. Так, только в мае уже состоялось порядка двух десятков встреч.

«Мы слухами не занимаемся и слухи не комментируем, тем более кадровые слухи. Вы знаете, что Валентина Ивановна возглавляет Совет Федерации, активно работает в этой должности», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российских госструктурах сообщила о том, что в ближайшие месяцы спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность — возглавить Пенсионный фонд РФ. Как уточняло издание, в Совете Федерации её может заменить директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Напомним, это не первое подобное сообщение. Информация о возможной скорой отставке Матвиенко с занимаемого поста проходила в СМИ и летом 2018 года. Тогда сообщалось, что должность председатель Совфеда она может покинуть исключительно в силу возраста, а не из-за каких-то претензий к её работе. В качестве возможных преемников назывались секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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