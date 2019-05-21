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Против Порошенко открыто дело о государственной измене

Политика

Началось следствие

Киев, 21 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Государственное бюро расследований (ГБР) Украины внесло в единый реестр досудебных расследований сведения о возможной государственной измене, совершённой экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко 21 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Следствию предстоит выяснить степень причастности Порошенко к подготовке украинской провокации в Чёрном море, в результате которой российским пограничникам и спецназу пришлось брать штурмом три корабля украинских ВМС.

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Как сообщило ИА REGNUM, заявление на Порошенко поступило от бывшего заместителя главы администрации президента Украины времён Януковича, юриста Андрея Портнова. По мнению Портнова, благодаря военной провокации, Порошенко сознательно хотел обвинить Россию, а также сорвать президентские выборы.

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