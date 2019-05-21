В Кремле отреагировали на ситуацию в «Коммерсанте»

Москва, , 13:10 — REGNUM В Кремле следят за ситуацией с уходом ряда журналистов из «Коммерсанта», однако вмешиваться в эту ситуацию власти не намерены, заявил 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Кремль следит. Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что происходящее в издании является исключительно корпоративным вопросом между журналистами и редакцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно об увольнении журналистов «Коммерсанта», среди которых специальный корреспондент Иван Сафронов. По его словам, соответствующее решение было принято акционером, который высказал претензии к статье о возможном уходе Валентины Матвиенко со своего поста.

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