Вторник, 21 Мая 2019 года
13:15:38 МСК

В Кремле отреагировали на ситуацию в «Коммерсанте»

Политика

Происходящее в издании является исключительно корпоративным вопросом

Москва, 21 мая 2019, 13:10 — REGNUM  В Кремле следят за ситуацией с уходом ряда журналистов из «Коммерсанта», однако вмешиваться в эту ситуацию власти не намерены, заявил 21 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Кремль следит. Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что происходящее в издании является исключительно корпоративным вопросом между журналистами и редакцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно об увольнении журналистов «Коммерсанта», среди которых специальный корреспондент Иван Сафронов. По его словам, соответствующее решение было принято акционером, который высказал претензии к статье о возможном уходе Валентины Матвиенко со своего поста.

Читайте также: Матвиенко может поменять работу — СМИ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить