Москва не видит смены позиции новых властей Киева по Донбассу — Грызлов

Москва, , 12:57 — REGNUM Москва только приветствует желание новых киевских властей разрешить конфликт в Донбассе, однако пока реальных изменений в позиции Украины по Минским соглашениям не прослеживается. Об этом заявил полномочный представитель РФ на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов.

«Пока мы ещё не видим реальных изменений», — сказал Грызлов.

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В ЛНР надеются, что заявление Зеленского по Донбассу чего-то стоит

Полпред также отметил, что на Украине в заключении продолжают оставаться люди, которых Киев обещал освободить и передать в Донбасс ещё в декабре 2017 года.

«Фактически Киев взял людей в заложники», — заявил Грызлов.

Дипломат уверен, что «Киев сам заблокировал диалог по вопросам обмена, не выполнив свои обязательства».

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Напомним, война в Донбассе была развязана Киевом после госпереворота в стране в 2014 году. Тогда жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться «новым властям» и отделились от государства в результате референдума. Однако Киев не признал итоги референдума и начал военную операцию против жителей Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта уже стали около 13 тысяч человек. Конфликт продолжается до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 мая, Владимир Зеленский в своём первом выступлении в качестве президента Украины перед депутатами Рады в ходе церемонии инаугурации заявил, что он готов к диалогу ради мира в Донбассе и сделает всё возможное для этого.