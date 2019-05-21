В Кремле прокомментировали планы США по «Северному потоку — 2»

Москва, , 12:53 — REGNUM Проект газопровода «Северный поток — 2» во многом уже реализован, поэтому есть уверенность в том, что он будет завершен, заявил 21 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что он будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива», — рассказал представитель Кремля.

Таким образом, Песков прокомментировал планы Соединенных Штатов ввести ограничительные меры против «Северного потока — 2». Пресс-секретарь напомнил, что это — международный проект, в котором участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов.

«Он не имеет никакого отношения к политике», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, трубопровод «Северный поток — 2», общей протяженностью более 1,2 тыс. км, планируют проложить по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Ежегодно пропускная способность будет достигать 55 млрд кубометров голубого топлива.

Ранее министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри заявил, что Вашингтон намерен ввести санкции против «Северного потока — 2».

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