Индонезия приглашает Бразилию инвестировать в сахарную отрасль страны

Джакарта, , 12:54 — REGNUM Правительство Индонезии приглашает правительство Бразилии инвестировать в сельское хозяйство страны, в частности в развитие сахарной промышленности, сообщает Antaranews.

Переговоры между министром сельского хозяйства Индонезии Амраном Сулейманом и его коллегой из Бразилии Терезой Кристиной прошли в министерстве сельского хозяйства в Джакарте 20 мая.

По словам Амрана Сулеймана, необходимо наладить сотрудничество с Бразилией, как крупнейшим производителем сахара в мире, особенно в области инвестиций и передачи технологий.

Министр сельского хозяйства Индонезии также попросил Терезу Кристину открыть экспортный рынок для индонезийской сельскохозяйственной продукции.

«Бразилия готова открыть для нас возможности для экспорта шести стратегических сельскохозяйственных товаров», — заявил Амран Сулейман.

Напомним, экспорт Индонезии в Бразилию составляет 0,3 млрд долларов США в год. Большая часть экспорта приходится на пальмовое масло.