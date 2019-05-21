Индонезия приглашает Бразилию инвестировать в сахарную отрасль страны

Джакарта, 21 мая 2019, 12:54 — REGNUM Правительство Индонезии приглашает правительство Бразилии инвестировать в сельское хозяйство страны, в частности в развитие сахарной промышленности, сообщает Antaranews.
Переговоры между министром сельского хозяйства Индонезии Амраном Сулейманом и его коллегой из Бразилии Терезой Кристиной прошли в министерстве сельского хозяйства в Джакарте 20 мая.
По словам Амрана Сулеймана, необходимо наладить сотрудничество с Бразилией, как крупнейшим производителем сахара в мире, особенно в области инвестиций и передачи технологий.
Министр сельского хозяйства Индонезии также попросил Терезу Кристину открыть экспортный рынок для индонезийской сельскохозяйственной продукции.
«Бразилия готова открыть для нас возможности для экспорта шести стратегических сельскохозяйственных товаров», — заявил Амран Сулейман.
Напомним, экспорт Индонезии в Бразилию составляет 0,3 млрд долларов США в год. Большая часть экспорта приходится на пальмовое масло.