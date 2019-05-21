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Индонезия приглашает Бразилию инвестировать в сахарную отрасль страны

Политика

Встреча министров сельского хозяйства Индонезии и Бразилии прошла в Джакарте

Джакарта, 21 мая 2019, 12:54 — REGNUM  Правительство Индонезии приглашает правительство Бразилии инвестировать в сельское хозяйство страны, в частности в развитие сахарной промышленности, сообщает Antaranews.

Переговоры между министром сельского хозяйства Индонезии Амраном Сулейманом и его коллегой из Бразилии Терезой Кристиной прошли в министерстве сельского хозяйства в Джакарте 20 мая.

По словам Амрана Сулеймана, необходимо наладить сотрудничество с Бразилией, как крупнейшим производителем сахара в мире, особенно в области инвестиций и передачи технологий.

Министр сельского хозяйства Индонезии также попросил Терезу Кристину открыть экспортный рынок для индонезийской сельскохозяйственной продукции.

«Бразилия готова открыть для нас возможности для экспорта шести стратегических сельскохозяйственных товаров», — заявил Амран Сулейман.

Напомним, экспорт Индонезии в Бразилию составляет 0,3 млрд долларов США в год. Большая часть экспорта приходится на пальмовое масло.

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Внешняя политика Индонезии
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