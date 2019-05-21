В Кремле не видят «новаций» в призыве Зеленского к новым санкциям

Москва, , 12:57 — REGNUM Риторика президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего усилить антироссийские санкции, «не блещет новизной». Об этом заявил 21 журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что новаций в позиции Зеленского пока не заметно. Важно, что такие заявления не помогут новому украинскому лидеру решить проблему Донбасса, так как США выполнить перечень Минских договоренностей не способны. Не может выполнить условия соглашений и Россия. Договоренности должен и может выполнять Киев, отметил представитель Кремля. Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая, в день вступления в должность президента Украины, Зеленский попросил представителей США продолжить ужесточение санкций против РФ. Он пояснил, что Украине не удастся самостоятельно «преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму».

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