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Президент Мексики отменил налоговые послабления для крупных компаний

Политика

Без них за 12 лет мексиканская казна могла получить 400 млрд песо

Президент Мексики отменил налоговые послабления для крупных компаний
Иллюстрация: Lopezobrador.org
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мехико, 21 мая 2019, 12:49 — REGNUM  20 мая президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ об отмене налоговых льгот для крупных налогоплательщиков, пишет испанская газета ABC.

«Этим злоупотребляли, и это будет отменено. За две шестилетки крупные налогоплательщики не выплатили около 400 млрд. песо (18,675 млрд — прим. ИА REGNUM, — заявил президент во время пресс-конференции. Тех, кто прибегает к законодательству, чтобы избежать уплаты налогов, он сравнил с ворующими топливо.

Налоговые послабления для крупных компаний и физических лиц были введены в декабре 2006 года при президенте Фелипе Кальдероне. Ими пользовались 153 530 налогоплательщиков, в том числе 108 компаний. На долю последних приходится неуплата 213 млрд песо из 400 млрд, упомянутых Лопесом Обрадором.

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