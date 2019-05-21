Президент Мексики отменил налоговые послабления для крупных компаний

Мехико, , 12:49 — REGNUM 20 мая президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор подписал указ об отмене налоговых льгот для крупных налогоплательщиков, пишет испанская газета ABC.

«Этим злоупотребляли, и это будет отменено. За две шестилетки крупные налогоплательщики не выплатили около 400 млрд. песо (€18,675 млрд — прим. ИА REGNUM )», — заявил президент во время пресс-конференции. Тех, кто прибегает к законодательству, чтобы избежать уплаты налогов, он сравнил с ворующими топливо.

Налоговые послабления для крупных компаний и физических лиц были введены в декабре 2006 года при президенте Фелипе Кальдероне. Ими пользовались 153 530 налогоплательщиков, в том числе 108 компаний. На долю последних приходится неуплата 213 млрд песо из 400 млрд, упомянутых Лопесом Обрадором.