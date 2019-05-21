Пытки и запрет языка: Жириновский предложил не признавать Зеленского

Москва, , 12:35 — REGNUM России не следует признавать результаты президентских выборов на Украине, так как политический курс президента Украины Владимира Зеленского остается прежним. Об этом журналистам заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Мы представили проект постановления Госдумы о непризнании итогов выборов на Украине. Сейчас оно якобы находится на согласовании в МИДе, слишком долго находится, надо его вернуть (в Госдуму) и включить в повестку дня. Если другие депутаты поддержат, то это постановление будет основанием для президента не признавать выборы. Но он может его проигнорировать, поскольку он отвечает за внешнюю политику», — заявил Жириновский.

Так, по его словам, действия Владимира Зеленского говорят о том, что он не намерен улучшать отношения с РФ. Об этом говорит и закон о запрете разговаривать на русском языке, и отсутствие амнистии для русских граждан Украины, и намерение ужесточить санкции против нашей страны.

«В первый же день вступления в должность новый президент Украины обращается к США, чтобы усилить санкции против нас. Что мы, будем признавать того президента, который просит Америку еще жестче ударить по России?» — отметил Жириновский.

Новый президент Украины, уверен депутат, будет вести такой же курс, как и предыдущий глава государства Петр Порошенко.

«Зеленский распустил Раду, а дальше что? Ни один министр не арестован. Кругом пытки идут, чудовищные пытки во всех местах, где находятся русские, захваченные на Украине во время вооруженных конфликтов. Поэтому это такой же президент, как и Порошенко, он так же будет ухудшать обстановку и отношения с Россией», — уверен Жириновский.