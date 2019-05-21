Израиль расширил промысловую зону для рыбаков в секторе Газа

Иерусалим, , 12:35 — REGNUM Израиль расширил зону рыболовецкого помысла в секторе Газа с 12 до 15 морских миль, сообщает 21 мая Al Arabia.

«Эта мера является частью нашей политики по предотвращению гуманитарного кризиса в секторе Газа», — заявил координатор действий правительства Израиля на территориях генерал-майор Камиль Абу Рукун.

Данное решение является первым шагом в поддержке хрупкого перемирия между еврейским государством и партией ХАМАС в целях предотвращения нового конфликта.

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