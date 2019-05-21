Россию «не нужно любить, её надо бояться»

Москва, , 12:30 — REGNUM Запад не любит Россию исторически, как минимум последние 800 лет, то есть со времен Бату-хана, Сартака и Александра Невского. И традиционные или нетрадиционные ценности здесь не причем. Россия — это отдельная русско-тюркская, не европейская цивилизация. Такой она оставалась даже в романовский период, когда столица была в Петербурге и страной правила немецкая династия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«У современных западных элит есть, конечно, еще две причины, если так можно сказать, не любить Россию. Это не подконтрольные Западу сырьевые запасы и ядерный арсенал. Россия — это единственная в мире сила, которая может ликвидировать Запад силовым путем.

При этом подходы России и НАТО в вопросах потенциальной ядерной войны принципиально отличаются. США делают ставку на высокоточный удар по позициям ядерных ракет и центрам управления. Случайно уцелевшие ракеты России, Китая или другого потенциального противника будут перехвачены глобальной системы ПРО», — отметил эксперт.

По его мнению, при любых обстоятельствах Россия нанесёт ответный удар, для этого есть система «Периметр», которая запустит ядерные ракеты даже в случае уничтожения всей военной вертикали. То есть изначально вопрос выживания России не ставится, соответственно, России не принципиально количество направленных на нее ракет.

«Что касается свобод, отношения к лицам, которые разделяют нетрадиционные ценности, то Россия абсолютно свободная страна. Нет никаких притеснений. Другое дело, что общественное мнение в России в отличие от некоторых стран Запада по-прежнему на стороне традиционной морали.

Этому в значительной степени способствует исламский фактор, ведь примерно 20 млн российских граждан — мусульмане. Легализации легких наркотиков или однополых браков в России не ожидается», — высказал свою точку зрения .

Как сообщало ИА REGNUM, чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. По его мнению, Россия пугает Запад традиционным ценностями. Он также добавил, что Европа и США всячески пытаются истребить эти ценности. Кобза подчеркнул, что Россия тщательно уважает и сохраняет национальные традиции.

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